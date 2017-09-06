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Кадыров назвал самое справедливое государство в мире
По мнению скандального главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, "самая справедливая страна мира" и "защитник угнетенных" - это Россия. Об этом он заявил, пытаясь убедить в отсутствии конфликта с Кремлем из-за трагедии в Мьянме. Об этом сообщает "Диалог.ua".
Кадыров наехал на российские СМИ, якобы исковеркавшие его резкое заявления в адрес Кремля из-за позиции по Мьянме. Он заверил, что все еще является верным "пехотинцем Путина" и разразился хвалебными одами в адрес страны-оккупанта - России.
"В мире нет государства, которое более заинтересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, гражданства и места проживания, чем Россия", - подобострастно выдал Кадыров, уточнив, что Путин якобы "прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь угнетенным людям в разных уголках мира".
Привел "пехотинец" и пример страны, осчастливленной вниманием Путина. Примечательно, но упомянул Кадыров утопающую в крови Сирию. "Я пехотинец Путина. И даже если весь мир будет против него, я буду на его стороне и останусь его верным пехотинцем... Мне оказано доверие, чтобы добиваться справедливости!
И это доверие самого мудрого и справедливого Президента и лидера нации! Россия - это самое справедливое государство в мире!", - совсем разошелся глава Чечни.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, Чечня, Кадыров
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