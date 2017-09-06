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Совет Евросоюза официально продлил санкции против РФ на полгода: 38 компаний и 149 человек, включая друзей Путина, попали под удар
Комитет постоянных представителей стран-членов при Совете Европейского Союза продлил санкции против компаний и физических лиц РФ, включая ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, сообщает dialog.ua.
В среду, 6 сентября, ЕС продолжил персональные санкции против российских и крымских чиновников, а также членов террористических организаций в ОРДЛО. Данное решение было принято Комитетом постоянных представителей стран-членов при Совете Европейского Союза.
Ограничительные меры продлены на последующие шесть месяцев. Известно, что санкции против 149 человек и 38 учреждений включают визовые запреты и блокировки активов на территории ЕС.
По словам официального представителя Совета ЕС, в санкционный список включили еще одну компанию, которая обслуживает порт во временно оккупированном Крыму.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, Совет Европы, санкции
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