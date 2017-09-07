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Путин заявил, что Тиллерсон попал в плохую компанию

07.09.2017 19:00
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Путин заявил, что Тиллерсон попал в плохую компанию

Президент России Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в "плохую компанию". Об этом он заявил выступая на пленарном заседании Восточного экономического форму во Владивостоке, передает.

"Судя по всему, Тиллерсону попал в плохую компанию и в другую сторону немножко отруливает. Но, надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный путь в конечном итоге", - цитируют Путина РИА Новости.

Как сообщали Українські Новини, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в снабжение оружием талибов.

Ранее Тиллерсон заявил о необходимости улучшить отношения США и РФ.



Теги: политика, Донбасс, Путин
 
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