Ученые нашли эффективный способ замедления старения

07.09.2017 17:30

В этом биологам помог белок Drp1.



Американские ученые нашли эффективный способ замедления старения. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.



Эксперты обратили внимание на то, как с течением времени меняются размеры и форма митохондрий у плодовых мушек. В середине жизни (спустя месяц после рождения) данные органоиды у дрозофил становятся крупными и вытянутыми, что мешает им выполнять свои функции и, как следствие, способствует старению.



Специалисты нашли способ увеличить продолжительность жизни самцов плодовых мушек на 12 процентов и на 20 процентов — самок. В этом биологам помог белок Drp1, содержание которого, как заметили авторы, с течением времени снижается у мушек.



Рост уровня Drp1 привел к тому, что число крупных митохондрий стало сокращаться, а количество физиологически нормальных — увеличиваться. Уровень Drp1 повышался в течение недели по достижении дрозофилами возраста в 30 суток.



Также ученые показали, что активизация гена Atg1 приводит к уничтожению поврежденных митохондрий.



«Это похоже на то, как если бы мы взяли мышечную ткань среднего возраста и омолодили ее, — сказал соавтор Дэвид Уокер. — Мы фактически задерживали возрастное ухудшение здоровья, а семи дней вмешательства оказалось достаточно, чтобы продлить жизнь и улучшить здоровье мушек».



Результаты экспериментов, полагают авторы, справедливы для нематод, мышей и приматов. В дальнейшем авторы планируют разработать препараты, которые бы воспроизводили эффект роста уровня Drp1 в организме.