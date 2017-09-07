В Швейцарии изобрели необычный шоколад

07.09.2017 08:11

Новый вид шоколада назвали Ruby из-за характерного красного оттенка



Кондитеры заявили, что создали четвертый вид шоколада наряду с черным, белым и молочным. Первым за 80 лет новым видом шоколада может стать рубиновый, пишет Хроника.инфо со ссылкой наСегодня.



Швейцарский шоколадный гигант Барри Каллебаут говорит, что он использовал рубиновые какао-бобы. Ученые исследовали их на протяжении нескольких лет. Аромат и окраска этого шоколада натуральны и получаются без добавления ягод.



Новый вид шоколада, названный Ruby из-за характерного красного оттенка, может стать первым появившимся после созданного в 1930-х годах белого.



Создатели говорят, что он привнесет "совершенно новый опыт вкуса, не горький, не молочный и и не сладкий".



"Рубиновый шоколад освежает и имеет легкую сливочную текстуру. Вкус такой легкий и фруктовый, вы на самом деле не понимаете, что едите шоколад" – говорит эксперт по шоколаду и редактор "отраслевой библии" Kennedy’s Confection Ангус Кеннеди.