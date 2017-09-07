- В Швейцарии изобрели необычный шоколад08:11
- Политолог назвал самые «уязвимые места» Путина08:00
- В Украине пройдут совместные с США учения22:33
- Украина может сократить количество пропускных пунктов в Крым22:01
- "Кремлевские "голуби мира" все-таки чего-то сильно покурили", - Тука "послал в сад" Путина с его предложениями о миротворцах на Донбассе20:05
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения18:10
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину16:31
- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина15:41
- Совет Евросоюза официально продлил санкции против РФ на полгода: 38 компаний и 149 человек, включая друзей Путина, попали под удар14:50
- "Мир имеет дело с опасными, ушедшими на 70 лет назад мозгами", - волонтер Гай о Третьей мировой войне и проблемах Запада в борьбе с РФ13:16
В Швейцарии изобрели необычный шоколад
Новый вид шоколада назвали Ruby из-за характерного красного оттенка
Кондитеры заявили, что создали четвертый вид шоколада наряду с черным, белым и молочным. Первым за 80 лет новым видом шоколада может стать рубиновый, пишет Хроника.инфо со ссылкой наСегодня.
Швейцарский шоколадный гигант Барри Каллебаут говорит, что он использовал рубиновые какао-бобы. Ученые исследовали их на протяжении нескольких лет. Аромат и окраска этого шоколада натуральны и получаются без добавления ягод.
Новый вид шоколада, названный Ruby из-за характерного красного оттенка, может стать первым появившимся после созданного в 1930-х годах белого.
Создатели говорят, что он привнесет "совершенно новый опыт вкуса, не горький, не молочный и и не сладкий".
"Рубиновый шоколад освежает и имеет легкую сливочную текстуру. Вкус такой легкий и фруктовый, вы на самом деле не понимаете, что едите шоколад" – говорит эксперт по шоколаду и редактор "отраслевой библии" Kennedy’s Confection Ангус Кеннеди.
Теги: Донбасс, Швейцария, шоколад, изобретение
- К Пасхе в США изготовили 45-килограммовое яйцо из шоколада
- Обама поговорил с Меркель о Донбассе, ждем действий
- Путин раскрыл "сирийские карты"
- Обама назвал Януковича “коррумпированной марионеткой Путина” и считает, что Кремль в Сирии рушит свою экономику
- Политолог прогнозирует создание коалиции против Ирана- России- Асада
- В Мариуполе вуз создал телестудию
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- В ЛНР пытались переправить контрабандой свинину и страусов16:05
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими15:14
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети14:01
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь13:36
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков боевиков под Луганском12:54
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек12:34
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке11:54
- «Шахтёр» заявился08:30
- Крах гривны: названа страшная дата08:20
- В Швейцарии изобрели необычный шоколад08:11
- Политолог назвал самые «уязвимые места» Путина08:00
- Кому корисно їсти мармелад?07:54
- Как наказали командиров, которые скармливали бойцам негодные консервы07:40
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В некоторые регионы Украины вернется летняя жара07:21
- Жилье «от Гройсмана»: почему это не будет работать07:10
- ЧМ-2018 Рванули и сразу сдали назад07:05
- В Швейцарии изобрели необычный шоколад08:11
- Кому корисно їсти мармелад?07:54
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Борис Колесников: Зарплаты руководства «Укрзализныци» в 2,5 раза выше, чем в развитых странах21:37
- ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ. Перспективы реализации путинского сценария введения миротворцев ООН на Донбасс21:15
- Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО18:53
- Каким должен быть сон? 17:43
- Золотая пора несёт в лукошке сезонные напасти 17:19
- Как жениться людям из неподконтрольного Донбасса: теория и практика11:15
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс