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Над Землею нависла смертельна загроза: може статися вибух

08.09.2017 16:11
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До Землі рухається хмара, яка утворилася в результаті потужного спалаху на Сонці

У напрямку Землі рухається величезна хмара радіоактивних частинок, яке утворилася в результаті найпотужнішої за останні 12 років спалаху на Сонці. Про це повідомляє Paperus.

Після спалаху на Сонці виникло нагріте речовина, яке є розірваної частиною атмосфери зірки. В результаті спалаху і виникла хмара.

Крім того відомо, що хмара стрімко рухається в напрямку Землі, його швидкість при цьому становить 1000 кілометрів на годину. На думку вчених, якщо хмара зможе досягти Землі, то станеться величезний вибух.

Нагадаємо, на краю Сонячної системи є зірки, які становлять небезпеку для Землі.

А нещодавно відкрита екзопланета, яка знаходиться в 650 світлових роках від Землі в сузір’ї Лебедя, не схожа на інші відомі.

Джерело: Politeka



Теги: Донбасс, солнце, взрыв, Земля
 
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