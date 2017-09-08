Несколько стран Южной и Северной Америки может накрыть огромное цунами

08.09.2017 15:49

Рядом с южным побережьем Мексики, в Тихом океане, сегодня были зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 8.1 баллов.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, эпицентр землетрясения находился на глубине 35 километров к юго-западу от города Пиджиджапан, на расстоянии около 120 километров от населенного пункта.

Для Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Гондураса было объявлено предупреждение о цунами. Подземные толчки достигали такой силы, что они ощущались даже в мексиканской столице. В Мехико возникли проблемы с электричеством, а напуганные люди выбегали на улицу без вещей и документов в страхе, что дома обрушатся. Мексиканские власти пока не сообщают о жертвах и пострадавших. Напомним, что возле берегов Америки также бушуют сильнейшие за последнее десятилетие ураганы.

Мощный ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна, а сейчас движется к побережью США, штату Флорида, где объявлена срочная эвакуация. Кроме того, к Карибским островам подходит еще один сильный ураган – «Хосе». В результате урагана «Ирма» уже пострадали более миллиона человек.