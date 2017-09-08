"Новая волна 2017": программа и порядок выступления участников

08.09.2017 17:20

Конкурс "Новая волна" в 2017 году проходит в Сочи с 8 по 14 сентября

Среди конкурсантов "Новой волны 2017" также есть представитель от Украины – певец ISAAC. Узнай, под какими номерами выступит украинский исполнитель во время трех конкурсных дней.

Сама "Новая волна" начнется с гала-концерта. Специальным гостем вечера станет американская певица LP.

9 сентября: День кино, 1-й конкурсный день, программа "Мировой хит".

Порядок выступления:

Pahmp (Швеция) Сюзанна Мелконян (Армения) Люся Чеботина (Россия) Сардор Милано (Узбекистан) Катя Рише (Румыния) Саша Санта (Россия) DoReDoS (Молдова) ISAAC (Украина) Василий Уриевский (Россия) Нана Хатл (Россия) Рустем Жугунусов (Казахстан) Эрна Мир (Армения) Стас Море (Россия) Lilu (Вьетнам)

10 сентября: Концерт членов жюри, 2-й конкурсный день, программа "Хит страны".

Порядок выступления:

Василий Уриевский (Россия) Pahmp (Швеция) Сюзанна Мелконян (Армения) Катя Рише (Румыния) Нана Хатл (Россия) Саша Санта (Россия) Сардор Милано (Узбекистан) Стас Море (Россия) Люся Чеботина (Россия) ISAAC (Украина) Lilu (Вьетнам) Эрна Мир (Армения) Рустем Жугунусов (Казахстан) DoReDoS (Молдова)

11 сентября: Гала концерт, выступают звезды "Новой Волны".

12 сентября: Трибьют Филиппа Киркророва посвященный юбилею 50 лет.

13 сентября: День премьер конкурса, 3-й конкурсный день. программа "Авторская песня".

Порядок выступления:

Василий Уриевский (Россия) Стас Море (Россия) Рустем Жугунусов (Казахстан) Pahmp (Швеция) Люся Чеботина (Россия) Сюзанна Мелконян (Армения) Нана Хатл (Россия) Катя Рише (Румыния) DoReDoS (Молдова) Lilu (Вьетнам) Саша Санта (Россия) Эрна Мир (Армения) ISAAC (Украина) Сардор Милано (Узбекистан)

14 сентября: Гала-концерт посвященный закрытию.

Источник: http://www.segodnya.ua