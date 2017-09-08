Последние новости раздела
- Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются22:49
- Ученые обнаружили древний город, уничтоженный наводнением (ВИДЕО)22:34
- Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов22:10
- Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы21:15
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди20:45
- Частная разведка США: Путин в опасности, в Кремле появился серьезный соперник20:05
- Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе19:30
- В Китае зафиксировали повышение уровня радиации от водородной бомбы КНДР18:55
- Тимошенко спешит на помощь Саакашвили в Польшу18:34
- Украина, Грузия и Молдова вместе будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства»18:11
Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются
08.09.2017 22:49
Уилл Смит будет занят на съемках нового "Аладдина"
Поклонники DCEU не увидят команду суперзлодеев, оказавшихся спасителями мира, еще очень долго – по новой информации Variety, работа над продолжением "Отряда самоубийц" откладывается из-за занятости Уилла Смита.
По данным Variety, производство "Отряда самоубийц 2" начнется не раньше осени 2018 года из-за того, что в ближайшие несколько месяцев Уилл Смит будет занят на съемках нового "Аладдина" Гая Ричи – актеру, напомним, в фильме досталась роль Джинна.
"Отряд самоубийц" не появится в кинотеатрах вплоть до осени 2019 – поскольку на производство крупнобюджетных блокбастеров студиям требуется обычно порядка года.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, Уилл Смит
Читайте также:
- Канадцы создали полнометражный фильм о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)
- В Донецкой области снимают фильм о Чернобыле
- Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова
- Нацгвардия - сила, мощь, уверенность в победе (ВИДЕО)
- На Новый год украинцы могут остаться без "Иронии судьбы"
- Несколько украинских кинотеатров решили бойкотировать российские фильмы
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Сотрудниц мариупольского музея подозревают в передаче картин в оккупированный Крым17:35
- Викрадення українського журналіста: вдалося вивідати важливу інформацію16:53
- КАК ЖИТЕЛИ ДОНБАССА БОЕПРИПАСЫ ЧЕРЕЗ БЛОКПОСТЫ ПЕРЕВОЗЯТ16:43
- Превью матча «Донбасс» – «Кременчук»16:00
- Мужчина кормил "крокодилом" мариупольцев13:45
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини13:15
- Пограничный контроль: модемы, одежда и кофе не доехали в ОРДО12:58
- В Мариуполе идет "война" с лежачими полицейскими11:05
- Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются22:49
- Ученые обнаружили древний город, уничтоженный наводнением (ВИДЕО)22:34
- Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов22:10
- Завтра у Києві відбудеться перший після Майдану корпоратив Roshen21:46
- Причины появления горечи во рту21:33
- Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы21:15
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями21:00
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди20:45
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- Причины появления горечи во рту21:33
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях19:15
- Как не заразиться гриппом: шесть важных правил от опытного вирусолога17:45
- Почему появляются синяки на теле без причины17:12
- Ужин после 18:00: диетологи опровергли популярный миф11:22
- Захворіли грипом: коли кликати лікаря?09:49
- Які вазони варто викинути із спальні?09:02
- 10 причин смеяться чаще08:38
- Реакція знаків Зодіаку на обман і зраду: хто, як діє?08:11
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек