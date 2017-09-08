- Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе19:30
- В Китае зафиксировали повышение уровня радиации от водородной бомбы КНДР18:55
- Тимошенко спешит на помощь Саакашвили в Польшу18:34
- Украина, Грузия и Молдова вместе будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства»18:11
- "Новая волна 2017": программа и порядок выступления участников17:20
- Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко16:20
- Над Землею нависла смертельна загроза: може статися вибух16:11
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс15:55
- Несколько стран Южной и Северной Америки может накрыть огромное цунами15:49
- РФ хоче нас загнати в глухий кут: Кучма про план Путіна щодо миротворців15:46
В Китае зафиксировали повышение уровня радиации от водородной бомбы КНДР
КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР.
Китайские специалисты зафиксировали повышение уровня радиации в районах, близких к месту проведения КНДР испытаний предполагаемой водородной бомбы. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Мониторинговые станции зарегистрировали тенденцию к повышению уровня радиации в Чанбай-Корейском автономном уезде, граничащем с Северной Кореей регионе КНР. В период с 3 по 5 сентября (с воскресенья по вторник) уровень радиации увеличивался. Во время испытаний он составлял 108,6 наногрея. Максимальное значение достигнуто утром 6 сентября, к западу от взрыва уровень радиации вырос до 110,7 наногрея с пиком в 112,5 наногрея.
Между тем эксперты полагают, что пока рано делать выводы о связи между испытаниями предполагаемого термоядерного оружия и повышением уровня радиации. Колебание естественного фона в пределах 20 наногрей допустимо и может объясняться естественными причинами.
Ранее китайские специалисты высказали озабоченность возможным обрушением горы Мантапсан, в недрах которой КНДР провела, по их мнению, все шесть своих ядерных испытаний. Позднее на сайте 38 North, специализирующемся на анализе ситуации в КНДР, появились снимки оползней горы, которые не подтвердили опасений экспертов из КНР.
КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные в среду, 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.
Теги: Донбасс, Китай, бомба, радиация, КНДР
- "Прозрение" Путина
- В Краматорск везли партию радиоактивной краски
- В России на крупной АЭС произошла авария: первые подробности
- Житель ОРЛО обнаружил у себя на участке бомбу весом более ста килограмм
- В Китае появилась гигантская статуя петуха, похожего на Трампа (ФОТО)
- Фотособытия недели (9 - 15 января). В Донецке выковали ёлку, а в Вене ими кормят слонов
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Сотрудниц мариупольского музея подозревают в передаче картин в оккупированный Крым17:35
- Викрадення українського журналіста: вдалося вивідати важливу інформацію16:53
- КАК ЖИТЕЛИ ДОНБАССА БОЕПРИПАСЫ ЧЕРЕЗ БЛОКПОСТЫ ПЕРЕВОЗЯТ16:43
- Превью матча «Донбасс» – «Кременчук»16:00
- Мужчина кормил "крокодилом" мариупольцев13:45
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини13:15
- Пограничный контроль: модемы, одежда и кофе не доехали в ОРДО12:58
- В Мариуполе идет "война" с лежачими полицейскими11:05
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»09:30
- Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе19:30
- Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях19:15
- В Китае зафиксировали повышение уровня радиации от водородной бомбы КНДР18:55
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Тимошенко спешит на помощь Саакашвили в Польшу18:34
- Украина, Грузия и Молдова вместе будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства»18:11
- В Миіносвіти повідомили, які вимоги буде мати ЗНО-201817:58
- Как не заразиться гриппом: шесть важных правил от опытного вирусолога17:45
- Сотрудниц мариупольского музея подозревают в передаче картин в оккупированный Крым17:35
- "Новая волна 2017": программа и порядок выступления участников17:20
- Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях19:15
- Как не заразиться гриппом: шесть важных правил от опытного вирусолога17:45
- Почему появляются синяки на теле без причины17:12
- Ужин после 18:00: диетологи опровергли популярный миф11:22
- Захворіли грипом: коли кликати лікаря?09:49
- Які вазони варто викинути із спальні?09:02
- 10 причин смеяться чаще08:38
- Реакція знаків Зодіаку на обман і зраду: хто, як діє?08:11
- Правда ли, что от сутулости страдают внутренние органы07:33
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО