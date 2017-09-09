Мисс Украина Вселенная показала, как убегала от разрушительного урагана

09.09.2017 15:29

Обладательница титула Мисс Украина Вселенная 2017 Яна Красникова вынуждена была убегать из мест, где бушует ураган "Ирма".

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Также 18-летняя красавица опубликовала фото.

По словам Яны, которая сейчас находится в США, она, долго не раздумывая, решила уехать подальше от стихийного бедствия. "Убегая от "Ирмы". Наш пункт назначения - Новый Орлеан. Но дорожное движение - неутешительное, и мы только на полпути. Надеюсь, Майами и Флорида в безопасности. Посылаю любовь к тем, кто пострадал от этой страшной катастрофы", - рассказала Красникова.

Отметим, что судя по снимкам на странице Мисс Украина Вселенная в Instagram, девушка отдыхала на острове Пуэрто-Рико - там еще 5 сентября объявили чрезвычайное положение из-за урагана.

Отметим, что тропический ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории. Скорость ветра достигает 257,5 км/ч. "Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США уже на этих выходных. На территории американской Флориды, население южных районов которой составляет около 6 млн человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения.

Источник: styler.rbc.ua