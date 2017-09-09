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Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"

09.09.2017 22:32
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Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"

Послы Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо во французскую газету Le Monde с просьбой не называть их страны в статьях "бывшими советскими республиками". Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Латвии во Франции.

Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с "гибридной угрозой" со стороны России.

В материале была опубликована карта Финляндии и стран Балтии, на которой они назывались "бывшими советскими республиками".

В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону, но указали на то, что страны Балтии были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства, в том числе и Франция.

В письме отмечается, что непризнание этого события обеспечило непрерывность государственности стран Балтии и восстановление независимости после распада СССР.

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, Латвия, Литва, Эстония
 
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