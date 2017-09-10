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Кремлевские пропагандисты бьются в конвульсиях, ведь это увидит Запад: Литва подала на "Оскар" антироссийский фильм про Украину и АТО
Оскаровский комитет Литовской Республики подал на международный конкурс фильмов "Иней" о военных происшествиях на востоке Украины, а именно в зоне АТО, где ведется борьба против российских захватчиков.
В киноленте идет речь про литовца, который привозит на Донбасс гуманитарную помощь для украинских солдат. Про это уведомляет "Диалог.UA" ссылаясь на "5 канал".
Фильм сняли в ко-продукции Литвы, Украины, Франции и Польши. Это драма режиссера Шарунаса Бартаса "Иней" (Frost). Она рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там мужчина вплотную видит войну и пытается ее осмыслить. С 5 октября эта лента выйдет в украинском кинопрокате. Интересно, что в украинско-литовском фильме снялась известная актриса Ванесса Паради.
В создании ленты участвовали украинские кинокомпании Insight Media и PapaFilm при поддержке Госагентства Украины по вопросам кино и телевидения, Литовского центра фильмографии, телеканала ARTE (Франция) и Польского киноинститута.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Кремль, АТО, Запад
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