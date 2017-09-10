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В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны

10.09.2017 19:48
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В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны

В последнее время набирает популярность установка станций зарядки портативной техники в публичных местах.

К примеру, в некоторых городах Украины уже встроены зарядные устройства в остановки общественного транспорта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Експрес online

В Дубае решили подойти к этому вопросу несколько креативно. Смарт-пальмы расставлены в местных парках. Они заряжаются от солнечной энергии и накапливают ее. На каждом "дереве" есть восемь точек зарядки и точки Wi-Fi, которые действуют в радиусе 200 метров. Всего планируется посадить пальмы в 103 местах в черте города.

Над разработкой работала компания Smart Palm. Причем, в компании уверяют, что смарт-пальмы заряжают гаджеты вдвое быстрее, чем любая стандартная зарядка.

Источник: hronika.info



Теги: Донбасс, смартфон, Дубай, зарядка
 
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