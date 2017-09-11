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Дженнифер Лоуренс появится в "Людях Икс: Темный феникс"
Актриса вернется к своей роли в новом фильме
Съемки следующей части франшизы о Людях Икс в Канаде идут полным ходом, и Дженнифер Лоуренс наконец-то подтвердила официально, что и она, наряду с Джеймсом МакЭвоем и Майклом Фассбендером, вернется к своей роли в "Темном фениксе".
Джеймс МакЭвой, Николас Холт, Софи Тернер и другие участники каста "Люди Икс: Апокалипсис" на съемках "Темного феникса" уже засветились, а вот Дженнифер Лоуренс в последние несколько недель была занята в пресс-туре своего нового фильма "Мама!" – и потому на съемки "Темного феникса" подъедет позже.
Дженнифер Лоуренс в свое время первой заявила, что покидает франшизу "Люди Икс" – однако после выхода "Апокалипсиса" успела передумать: "Мой контракт заканчивался, я не хотела сниматься в еще одном фильме – но, если бы я не согласилась сниматься в продолжении, что это была бы за история?", – прокомментировала Лоуренс свое решение в интервью Digital Spy. "Я чувствовала, что должна это сделать – ради фанатов, ради своей героини".
Премьера "Людей Икс: Темный феникс" в кинотеатрах намечена на 2 ноября 2018.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, актриса, Люди Икс
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