Китай готовит “бензоколонке” Путина плохую новость

11.09.2017 14:45

Уже начиная с 2025 года в Поднебесной могут полностью отказаться от автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями

Правительство Китая рассматривает возможность ввести полный запрет на выпуск и продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями уже начиная с 2025 года.

По мнению властей, это позволит существенно улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в стране. Запрет авто с двигателями внутреннего сгорания приведет к буму авто на электротяге.

Правительство Китая также планирует внедрить ряд мер для поддержки производителей экологических автомобилей. Речь идет, в частности, о крупных субсидиях.

Как сообщала Politeka, 25 мая в Киев прибыли 635 полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi, которые закупило Министерство внутренних дел Украины.

Электрокар HIMERA создали в одной из автомастерских под Киевом.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Automotive News.