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Китай готовит “бензоколонке” Путина плохую новость
Уже начиная с 2025 года в Поднебесной могут полностью отказаться от автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями
Правительство Китая рассматривает возможность ввести полный запрет на выпуск и продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями уже начиная с 2025 года.
По мнению властей, это позволит существенно улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в стране. Запрет авто с двигателями внутреннего сгорания приведет к буму авто на электротяге.
Правительство Китая также планирует внедрить ряд мер для поддержки производителей экологических автомобилей. Речь идет, в частности, о крупных субсидиях.
Как сообщала Politeka, 25 мая в Киев прибыли 635 полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi, которые закупило Министерство внутренних дел Украины.
Электрокар HIMERA создали в одной из автомастерских под Киевом.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Automotive News.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Китай, бензин
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