ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ УЖЕ БЛИЗКО: СТРАШНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ДРЕВНЕГО МОНАХА

11.09.2017 08:48

Жуткое предсказание сделал монах Гипедан. Его записи были найдены в монастыре Святого Галла, оставленные монахом в 1080 году. Немецкие СМИ обеспокоены этой информацией, поскольку она предвещает начало гибели человечества после наступления третьей мировой войны.

Параллельно в сети на канале QujoH в ютубе появился ролик, в котором автор на немецком языке также рассказывает про пророчества Гипедана. Но по мнению автора монах не имел в виду начало войны, он лишь описывал свои видения. Свои умозаключения сделали сами пользователи, ознакомившись с пророчеством. Гипедан предупреждал человечество, что с запада придет ураган, а на востоке будет бушевать ветер, который затянет в свою воронку всех, кто в нее попадет. В свете последних событий в Карибском бассейне его пророчества не кажутся беспочвенными. Да и политическая обстановка в мире диктует особую настороженность.

По сообщениям немецких СМИ, пророк предрек начало мировой войны на 27 сентября. Тяжело сказать, как вообще можно назвать точную календарную дату исходя лишь из видений монаха и его записей. Но шума вокруг этого события собралось много.

В записях монаха эксперты нашли информацию об особом небесном положении звезд, которое случается раз на 7 тысяч лет. По их мнению, это также указывает на то, что человечество погрузится в войну, точной датой называют 23 сентября.

Источник: http://zi.dn.ua