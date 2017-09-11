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ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ УЖЕ БЛИЗКО: СТРАШНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ДРЕВНЕГО МОНАХА
Жуткое предсказание сделал монах Гипедан. Его записи были найдены в монастыре Святого Галла, оставленные монахом в 1080 году. Немецкие СМИ обеспокоены этой информацией, поскольку она предвещает начало гибели человечества после наступления третьей мировой войны.
Параллельно в сети на канале QujoH в ютубе появился ролик, в котором автор на немецком языке также рассказывает про пророчества Гипедана. Но по мнению автора монах не имел в виду начало войны, он лишь описывал свои видения. Свои умозаключения сделали сами пользователи, ознакомившись с пророчеством. Гипедан предупреждал человечество, что с запада придет ураган, а на востоке будет бушевать ветер, который затянет в свою воронку всех, кто в нее попадет. В свете последних событий в Карибском бассейне его пророчества не кажутся беспочвенными. Да и политическая обстановка в мире диктует особую настороженность.
По сообщениям немецких СМИ, пророк предрек начало мировой войны на 27 сентября. Тяжело сказать, как вообще можно назвать точную календарную дату исходя лишь из видений монаха и его записей. Но шума вокруг этого события собралось много.
В записях монаха эксперты нашли информацию об особом небесном положении звезд, которое случается раз на 7 тысяч лет. По их мнению, это также указывает на то, что человечество погрузится в войну, точной датой называют 23 сентября.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, война, предсказание, монах
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