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Ураган «Ирма» затопил Майами, спасатели эвакуируют 6,3 миллиона жителей Флориды

11.09.2017 10:12
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Ураган «Ирма» затопил Майами, спасатели эвакуируют 6,3 миллиона жителей Флориды

Некоторые районы города Майами в штате Флорида оказались затопленными в результате удара урагана "Ирма". Об этом сообщает ВВС, передает УП.

В настоящее время ураган достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения.

К 22:00 по Гринвичу категория урагана была понижена до второй. Скорость ветра снизилась до 175 км в час.

Агентство Reuters сообщает, что во Флориде из-за урагана было обесточено более 3 миллионов домов и предприятий.

Ранее власти штата распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Майами, эвакуация, ураган
 
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