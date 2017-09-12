- "Фашизм в Украине": журналисты показали видеосюжет о сепаратистских книгах в магазине Рады. ВИДЕО17:11
- СМИ: Организаторы блокады Донбасса дали России заработать на угле16:30
- В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине16:12
- Россияне в панике: в 12 городах РФ силовики массово эвакуируют вузы, школы и торговые центры15:10
- Пионтковский: Украина никогда не откажется от оккупированного Россией Донбасса, но есть только один способ вернуть захваченные территории13:52
- Взбодрись впрок: через 33 года на Земле почти не останется кофе13:31
- Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем09:34
- Дженнифер Лоуренс появится в "Людях Икс: Темный феникс"22:38
- Появилась реакция Грузии на возвращение Саакашвили в Украину21:50
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії21:35
Россияне в панике: в 12 городах РФ силовики массово эвакуируют вузы, школы и торговые центры
В 12 городах России с утра массово эвакуируют школы, вокзалы и другие административные здания. Полиция получает большое количество сообщений о заложеных внутри зданий взрывных устройствах. На данный момент от “минирования” пострадали жители Перми, Владивостока, Красноярска, Брянска, Екатеринбурга, Новосибирска, Магадана, Уфы, Омска, Челябинска и Ставрополя, передает “Диалог.UA”.
Так, по данным российских СМИ, в Перми аноним сообщил о взрывчатке в семи городских школах. Силовики эвакуировали 5706 человек. Оперативные службы проводят обследование зданий. Занятия в учебных заведениях отменили. В общей сложности здесь “заминировали” 78 объектов.
В Приморье бомбы искали в крупных торговых центрах, вузах и местах большого скопления людей. В Омске также искали взрывчатку, однако опасных предметов не обнаружили.
В Екатеринбурге после звонка анонима эвакуировали торговый центр, здание Южного автовокзала и деловой центр. Так же, как и в других областях, здесь бомб внутри помещений не обнаружили.
Эвакуация также произошла в торговых центрах, автовокзалах и учебных заведениях Красноярска, Челябинска, Ставрополя, Уфы, Брянска и Магадана.
В соцсетях жители возмущены шуткой неизвестных и надеются, что в скором времени все офисы, вокзалы и торговые центры начнут работать в штатном режиме.
Напомним, 9 сентября стало известно о минировании площади Свободы в Харькове. Ранее в Одессе силовикам сообщили о минировании нескольких объектов.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, полиция, взрывчатка, эвакуация, паника, минирование
- В Ясиноватой ходят слухи, что главари «ДНР» составляют списки на эвакуацию в Россию
- Конкуренты «заминировали» рынок
- Полиция Донетчины изъяла 140 гранат и почти 6 кг взрывчатки
- В Донецке ищут шутника, "заминировавшего" крупный бизнес-центр
- В Донецке заминирована школа. Правоохранители оцепили здание
- Черные пояса и отточенные приемы самозащиты не спасли российских каратистов от ограбления в Грузии
- У террористов на Донбассе новые "200-е" и "300-е" - ряды "ЛНР/ДНР" редеют катастрофически, "армия" боевиков за неделю теряет десятки вояк16:48
- Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова15:49
- Боевики из пулеметов обстреливали позиции ВСУ в секторе «Мариуполь»14:52
- В Ясиноватой ходят слухи, что главари «ДНР» составляют списки на эвакуацию в Россию14:11
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске13:14
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"12:35
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке11:10
- Террорист наградил террористку в городе террористической "славы": Захарченко сделал "почетным гражданином" оккупированной Горловки одиозную карательницу "ДНР" "Корсу"10:16
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе09:55
- "Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии08:56
- "Фашизм в Украине": журналисты показали видеосюжет о сепаратистских книгах в магазине Рады. ВИДЕО17:11
- У террористов на Донбассе новые "200-е" и "300-е" - ряды "ЛНР/ДНР" редеют катастрофически, "армия" боевиков за неделю теряет десятки вояк16:48
- У несостоявшейся соцсети Ukrainians появилась "наследница"16:40
- СМИ: Организаторы блокады Донбасса дали России заработать на угле16:30
- В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине16:12
- Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова15:49
- Ученые рассказали всю правду о куриных яйцах15:28
- Россияне в панике: в 12 городах РФ силовики массово эвакуируют вузы, школы и торговые центры15:10
- Adidas раскрыл второй талант Лионеля Месси (ВИДЕО)15:00
- Боевики из пулеметов обстреливали позиции ВСУ в секторе «Мариуполь»14:52
- Ученые рассказали всю правду о куриных яйцах15:28
- Доступ лиц, которые проживают на временно неподконтрольной территории, и внутренне перемещенных лиц к административным услугам предоставляемым ГМС. Дайджест08:16
- Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология. ВИДЕО07:59
- Как родители своими руками делают детей больными22:10
- Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях20:38
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство