Взбодрись впрок: через 33 года на Земле почти не останется кофе

12.09.2017 13:31

Ученые впервые изучили то, как изменение климата повлияет на рост кофейных деревьев и их опылителей и пришли к выводу, что производителей кофе ожидают крайне тяжелые времена, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS. Отмечается, что почти все территории, пригодные для выращивания кофе в Латинской Америке, станут слишком теплыми для роста кофейных деревьев или потеряют почти всех важных опылителей, передает Корреспондент.

Команда ученых проверила, как сокращение площадей, пригодных для кофейных плантаций, и ареалов обитания пчел повлияет на рост кофе в ближайшие 50 лет.

Расчеты показали, что деревья пострадают гораздо сильнее от изменения климата, чем пчелы – видовое разнообразие последних резко сократится, особенно в горных районах Южной Америки, но опылители все же не исчезнут из тех регионов, где сейчас растет кофе.

Площадь потенциальных угодий для кофейных плантаций сократится на 73-88% к 2050 году.

Сильнее всего от этого процесса пострадают горные страны в тропиках, такие как Никарагуа, Гондурас и Венесуэла, тогда как в некоторых других государствах Латинской Америки, таких как Мексика, Колумбия и Коста-Рика, площадь территорий, пригодных для высадки кофе, несколько вырастет.

Единственным плюсом от глобального потепления, сообщают ученые, будет повышение на 20% общей урожайности кофе в тех регионах, где он еще будет способен расти, благодаря увеличению уровня осадков, температуры и числа видов пчел.

Ранее группа американских ученых установила, что кофе снижает риск смертности от всех причин.