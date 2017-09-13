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Немецкий политический журнал Focus назвал Путина "собакой" - Москва в ярости и требует извинений
Влиятельное немецкое политическое издание Focus впало в немилость Кремля из-за статьи, где президента РФ Владимира Путина окрестили "собакой". Посольство России в Германии выступило со злобным комментарием, потребовав от журналистов извинений. Об этом сообщает "Диалог.ua".
Скандальная статья вышла в 37-м номере журнала. Ее автор, применив прием игры слов, обозвал российского лидера "собакой". "Sie hatzwar Angstvor Putins Hund, aberkeine Angstvom Hund Putin", - написал он о взаимоотношениях Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Дословно это переводится так: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина". Кремль эта статья сильно задела.
С комментарием по этому поводу выступил пресс-секретарь дипмиссии РФ В ФРГ Денис Микерин. "Стоит лишь надеяться на то, что появившееся в заглавной статье последнего номера Focus оскорбительное высказывание в отношении российского президента является не чем иным, как неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке", - заявил он, призвав редактора издания немедленно принести извинения за свою "оплошность".
Теги: Донбасс, Путин, Германия, Российская Федерация, посольство, журнал, Меркель
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