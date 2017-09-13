Закончилась “братская” любовь: Кремль существенно ограничит импорт сахара из Казахстана и Беларуси

13.09.2017 13:01

Минсельхоз России назвал обе страны ответственными за проблемы на российском сахарном рынке и намерен ввести ограничение на поставки товара в РФ. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, пишет “Диалог.UA”.

Чиновник отметил, что в этом году в РФ планируют произвести 6,5 миллиона тонн сахара при потреблении около 5,8 миллиона тонн. По его данным, рынок уже ощутил давление после того, как с начала августа по сентябрь цена на сахар рухнула почти вдвое.

В связи с этим российские производители остались без прибыли. Министр уверяет, что если власти не предпримут мер, то российский бизнес не сможет гарантировать продовольственную безопасность и независимость РФ по сахару.