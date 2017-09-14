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Анджелина Джоли пророчит своим детям карьеру в Голливуде
Джоли говорит, что ей важно, чтобы дети занимались тем, что нравится им самим
В последнее время 42-летняя Анджелина Джоли появляется на ковровых дорожках не одна, а со свитой из всех шестерых ее детей.
На днях Энджи презентовала свой новый режиссерский проект — фильм "Сначала они убили моего отца". Кстати, во время съемок фильма в Камбодже исполнительным продюсером картины стал именно Мэддокс (которого, напомним, Джоли усыновила в 2002 году в Камбодже в сиротском приюте), и, по словам его матери, у него это отлично получилось: "Мэддокс очень много работал над этой картиной. Она очень важна для него",— рассказала Джоли.
Теперь Анджелина ему (и заодно остальным детям) пророчит карьеру в Голливуде. Кроме того, актриса выразила надежду, что сможет в будущем создать что-то креативное с ними: "Я мечтаю, что с удовольствием буду работать с моими детьми, если останусь в этом бизнесе, и если они тоже этого захотят",— поделилась мыслями Анджелина.
Впрочем, она не настаивает на кинокарьере. Джоли говорит, что ей важно, чтобы дети занимались тем, что нравится им самим. Это, кстати, касается и социальной работы: "Моя дочь Шайло была в лагерях для беженцев. Всякий раз, когда я отправлюсь в миссионерские поездки, они просятся со мной. Я не заставляю их, я просто хочу, чтобы они уважали и ценили разнообразие",— сказала Анджелина.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Голливуд, Анджелина Джоли, актриса
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