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Парень вместе с котом попытался выгнать крысу из ванной. Теперь это ее ванная - видео

14.09.2017 22:15
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Парень вместе с котом попытался выгнать крысу из ванной. Теперь это ее ванная - видео

Парень по имени Лукас Сантьяго вместе со своим котом попытались поймать крысу в ванной дома. Но крыса победила и выгнала обоих.

На ролик обратило внимание издание Mashable.

Использовать кота было оригинальным решением, но, похоже, эта крыса была для него слишком велика. Лукас пытался загнать крысу в угол шваброй, а кот подпрыгивал, пытаясь от нее удрать.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, юмор, крыса, ванная, кот
 
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