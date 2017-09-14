Парень вместе с котом попытался выгнать крысу из ванной. Теперь это ее ванная - видео

14.09.2017 22:15

Парень по имени Лукас Сантьяго вместе со своим котом попытались поймать крысу в ванной дома. Но крыса победила и выгнала обоих.

На ролик обратило внимание издание Mashable.

Использовать кота было оригинальным решением, но, похоже, эта крыса была для него слишком велика. Лукас пытался загнать крысу в угол шваброй, а кот подпрыгивал, пытаясь от нее удрать.

Источник: https://from-ua.com