- В Украине стартует форум YES: кто приедет в Киев и о чем будут говорить18:03
- Беларусь готова указать России на дверь17:00
- Российского двойника Ди Каприо покусал наркоман16:45
- В Европе объяснили, почему Украине нет места в ЕС15:58
- Максакова: Генпрокуратура України не надавала російським слідчим імена замовників убивства Вороненкеова15:41
- В Техасе обнаружили загадочное существо с острыми зубами и без глаз14:05
- Пономарь: С 2018 года будет введен гибридный визовый режим с Россией13:40
- Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»12:10
- Из-за действий Украины новый пропускной пункт в Польшу может остаться без пешеходной зоны10:15
- В МВФ рассказали, когда Украину ждет «светлое будущее»09:45
Российского двойника Ди Каприо покусал наркоман
Житель Подольска Роман Бурцев, ставший известным из-за своего сходства с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, пострадал во время задержания преступника-наркомана. Об этом Бурцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», передает m.tvzvezda.ru.
Житель Подольска Роман Бурцев, ставший известным из-за своего сходства с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, пострадал во время задержания преступника-наркомана. Об этом Бурцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Хотел просто зайти в магазин автозапчастей. В результате пришлось ловить наркомана с ломкой, который потом через окно проник в поликлинику. Скорая, полиция, охрана и я. Он кусался. Последствия на фото», – написал Бурцев.
Он также опубликовал фото с последствиями укусов. Роман Бурцев известен как российский двойник Ди Каприо. Мужчина прославился в начале 2016 года, когда о нем написали СМИ. Бурцев имеет три образования и работает старшим экспертом по системе-112.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, укус, наркомания
- Газ будет! Но дорогой...
- Николай Азаров назвал оппозицию "сказочниками" и напугал народ однополой любовью
- "Пропавшая" украинская поп-звезда гастролирует по России (ФОТО + ВИДЕО)
- "Патриотические силы Донбасса" заняли здание штаба Партии регионов (ФОТО)
- США хотят о запрете на въезд Клюеву, а Россия - Тягнибоку и Яценюку
- Таисия Повалий пообещала приехать в Крым, только попозже
- СБУ проведет учения «Антитеррор». Мариупольцев призывают не выходить из дома17:32
- КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДОНБАССА НЕ ПОПАСТЬ В ЗОНУ РИСКА15:19
- Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»15:10
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам12:55
- 17 сентября - День спасателя: Идущие в огонь12:40
- Расстрел «перемирия» и «миротворческие» игры12:25
- Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»12:10
- Украине грозит вспышка смертельных заболеваний из-за войны на Донбассе09:58
- Женщине-снайперу террористов «ДНР» грозит до 15 лет заключения21:06
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"20:41
- В Украине стартует форум YES: кто приедет в Киев и о чем будут говорить18:03
- Оприлюднені деталі «Плану Маршалла для України»17:48
- СБУ проведет учения «Антитеррор». Мариупольцев призывают не выходить из дома17:32
- Терапевты рассказали всю правду о прививках против гриппа17:15
- Беларусь готова указать России на дверь17:00
- Российского двойника Ди Каприо покусал наркоман16:45
- В НБУ объяснили, что происходит с курсом гривни в Украине16:31
- Чому потрібно пити гарбузовий сік?16:15
- В Европе объяснили, почему Украине нет места в ЕС15:58
- Максакова: Генпрокуратура України не надавала російським слідчим імена замовників убивства Вороненкеова15:41
- Терапевты рассказали всю правду о прививках против гриппа17:15
- Чому потрібно пити гарбузовий сік?16:15
- Курильщикам подсказали, какие продукты выводят никотин15:00
- 17 сентября - День спасателя: Идущие в огонь12:40
- Расстрел «перемирия» и «миротворческие» игры12:25
- Почему гречку нельзя есть с молоком09:37
- Как не надо лечить простуду09:23
- 10 слов, которые полезно говорить перед зеркалом08:42
- Фрукт, що продовжить життя на 10-15 років07:55
- Как правильно спать, чтобы не болели суставы?07:32
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Новое переселение переселенцев: Куда делись ВПЛ?
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске
- "Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство