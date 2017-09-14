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У восьмого сезона "Игры престолов" будет множество финалов
Создатели сериала намерены до последнего момента сохранять в секрете окончание восьмого сезона
Создатели популярного телевизионного сериала "Игра престолов" намерены до последнего момента сохранять в секрете окончание восьмого сезона. Как сообщает издание Entertainment Weekly, с этой целью предполагается снять сразу несколько финальных сцен разного содержания, и какая из них в итоге завершит шоу, будет знать лишь очень ограниченный круг лиц, в который не войдут даже исполнители главных ролей.
"Это вполне оправдано для такого шоу. Так как, когда идут съемки, кто-то обязательно узнает содержание...Поэтому они собираются снять несколько версий, и у зрителей не будет однозначных ответов до самых последних кадров", – прокомментировал программный директор HBO Кейси Блойз. Официально руководство телеканала не подтвердило, но и не опровергло эти сведения.
В 2017 году HBO пришлось столкнуться с массированной хакерской атакой на серверы компании, в результате которой некоторые серии "Игры престолов", а также внутренняя документация и переписка руководства попала в руки злоумышленников.
Это, однако, не помешало сериалу установить ряд рекордов. Так, финал седьмого сезона посмотрели 12,1 миллиона телезрителей, и это было лучшим достижением шоу. Премьера восьмого сезона пока не анонсировалась.
Напомним, звезда "Игры престолов" Софи Тернер раскрыла одну из интриг сериала.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, сериал, Игра престолов
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