Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Техасе обнаружили загадочное существо с острыми зубами и без глаз

14.09.2017 14:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Техасе обнаружили загадочное существо с острыми зубами и без глаз

Предполагается, что неизвестное животное является рыбой.

Биолог Прити Десай разместила в Twitter фото загадочного животного с острыми зубами и без глаз, которое обнаружили на пляже в штате Техас после урагана Харви, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас", − написала Десай.

В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей.



Теги: Донбасс, Техас, рыба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх