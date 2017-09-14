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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер раскрыла одну из интриг сериала
Актриса рассказала, что на съемочной площадке существует жестокая традиция
Актриса Софи Тернер попала в "Игру престолов", когда ей было всего 13 лет. И сейчас, спустя восемь лет Софи призналась, что очень боится испытать боль и незащищенность. "Когда годами работаешь в таком мегапроекте, он кажется страховочной сеткой, позволяющей ни о чем не волноваться... Да и все участники съемок стали моей второй семьей. Не знаю, как я буду потом жить без них".
Актриса рассказала, что на съемочной площадке существует жестокая традиция. "Актеры никогда до последнего момента не знают, останутся ли живы их герои в новом сезоне. У сценаристов есть такая традиция: накануне работы над новым сезоном они пишут "фальшивый" сценарий, где погибает тот или иной герой, — и оставляют "везунчика", его получившего, наедине с этой "приятной новостью" недели на три".
Софи призналась, что ей и ее коллегам даже приходила в голову идея отомстить "шутникам": например, сделать вид, что они в последнюю минуту отказываются от съемок, — и посмотреть на реакцию сценаристов. А еще Софи рассказала, как провожают участников шоу, которых "убили". Актеры все вместе идут отмечать это событие в ресторан, чтобы хоть немного поддержать выбывшего из списка героев. А поскольку к концу шоу таковых становится все больше, подобные посиделки превратились чуть ли не в ежедневный ритуал. Софи, которая раньше с ума сходила от страха "смерти", сейчас просто грустит, предчувствуя, что будет скучать по Сансе. "Я люблю ее. Она — моя половинка. А я — ее", – сказала актриса в интервью "7 Дней".
Напомним, звезды "Игры престолов" перевоплотились в гангстеров.
Теги: Донбасс, тайна, сериал, Игра престолов
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