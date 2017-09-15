Монахиня с бензопилой взялась за исправление последствий урагана "Ирма"

15.09.2017 08:16

Беда объединяет людей и заставляет их адаптироваться к новым условиям жизни. Так, новым героем сети стала американская монахиня из Майами. Смелая женщина по имени Маргарет Энн попала в объектив полицейских, когда бензопилой живо пилила деревья, поваленные мощным ураганом "Ирма".

Сестра не побоялась тяжелой и опасной работы и взялась за инструмент. Она расчистила от завалов территорию местной школы и после этого стала звездой сети.

Фото монахини опубликовали полицейские на своей официальной страничке в Facebook.

Источник segodnya.ua