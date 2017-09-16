Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты

16.09.2017 18:51

В США в очередной раз вручили Шнобелевскую премию – международную награду "за достижения, которые заставляют сначала смеяться, а потом задуматься". В этом году прошла уже 27-я церемония вручения Шнобеля. Премия, которая вручается с 1991 года, за все это время успела не один раз порадовать человечество "великими" и "важными" открытиями.

К примеру, триумфатором последней премии стал физик Марк-Антуан Фардин, в своем исследовании доказавший, что кошки – это жидкость.

"В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится", — поясняет ученый в своем исследовании "О реологии кошек".

Среди других лауреатов – исследователь Джеймс Хейткот, который определил, что человеческие уши растут со скоростью 0,2 мм в год; исследователи Мэттью Рокловф и Нэнси Грир, получившие премию по экономике за то, что доказали, что объятия с крокодилом снижают влечение к азартным играм, и другие (всего – 10 номинаций).

Речь каждого лауреата длилась не более одной минуты, а если кто-то не вписывался в это время, восьмилетняя девочка говорила: "Пожалуйста, хватит. Мне скучно".

Таким образом, "пантеон" обладателей курьезного аналога Нобелевской премии увеличился. С момента начала вручения премии уже было отмечено много исследований и проектов. Познакомимся с некоторыми из них и посмотрим, с чего же все началось.

Ig Nobel Prize

Премия учреждена сооснователем и редактором юмористического журнала о науке Марком Абрахамсом в 1991 году.

Математик-прикладник Абрахамс придумал The Ig Nobel Prize под давлением обстоятельств, пишет "Антинобель".

Он вспоминает, что как только стал у руля журнала, к нему потекли толпы энтузиастов, жаждущих съездить в Стокгольм за счет Нобелевского фонда. Абрахамс пытался объяснить, что не имеет никакого отношения к присуждению премий, однако иногда это не помогало, и он выслушивал подробности о якобы великих открытиях.

Абрахамс заметил, что иногда эти творения были настолько нетривиальными, что заслуживали отличия. Он собрал единомышленников и учредил новую премию.

За исключением трех премий, присужденных в первый год, их вручили за реальные труды. Первые церемонии проводили в Массачусетском технологическом институте. Сегодня Шнобеля вручают в Гарварде накануне вручения Нобелевской премии.

Название премии Ig Nobel Prize – это игра слов, которая созвучна с прилагательным ignoble, означающим "постыдный".

Правила и процедура вручения

Ежегодно нобелевские лауреаты в бутафорских очках, с накладными носами, в фесках и подобного рода атрибутах приходят на церемонию, чтобы вручить награды лауреатам Ig Nobel. Церемония происходит в огромном лекционном зале на 1166 мест Театра Сандерса в Гарварде, по которому все время летают бумажные самолетики.

Как уже было отмечено, время выступления лауреатов ограничено 60 секундами. Говорящих дольше останавливает мисс Свити Пу – девочка, которая капризным голосом восклицает: "Пожалуйста, прекратите, мне скучно!".

Каждый лауреат получает сумму в размере 10 трлн зимбабвийских долларов (менее доллара США), а также медаль из фольги или в виде клацающих челюстей на подставке. К награде прилагается сертификат, удостоверяющий получение премии и подписанный тремя лауреатами Нобелевской премии.

Церемония награждения транслируется по американскому телевидению и радио на нескольких языках. Ее также можно смотреть в прямом эфире на официальном сайте премии.

Она традиционно заканчивается словами: "Если вы не выиграли эту премию (а особенно если выиграли) — желаем удачи в следующем году!".

Через несколько дней после церемонии в МТИ (Массачусетском технологическом институте) проходят шнобелевские лекции, на которых лауреаты могут объяснить свое исследование.

Отметим, что в Шнобелевском комитете есть пост официального "хранителя метлы". Его занимает физик Рой Глаубер, чьей обязанностью является уборка зала от самолетиков.

В 2005 году он не смог исполнить свой долг, поскольку находился в Стокгольме на вручении ему настоящей Нобелевской премии.

Некоторые лауреаты Шнобеля

В 1993 году Роберт Фейдль из Южной Каролины получил награду в области математики за вычисление, что экс-глава СССР Михаил Горбачев является антихристом с шансом 1 к 710609175188282000.

В 1995 году награду в сфере медицины получили М. Э. Бубел, Д. С. Шаннахофф-Халса и М. Р. Бойл за исследование "Влияние вынужденного дыхания через одну ноздрю на познавательные способности".

В 1999 году премию в области физики получил доктор Лен Фишер из Бата, Великобритания за вычисление, как лучше макать в напитки печенье.

В том же году в категории "медицина" победил норвежский врач Арвид Ватле — за собирание и классификацию емкостей, которые использовали его пациенты для сдачи мочи на анализ.

Премию мира получили Карл Фурье и Мишель Вонг из Йоханнесбурга (Южная Африка) — за изобретение противоугонного устройства, состоящего из скрытой педали и огнемета.

В 2000 году премию мира получил Королевский ВМФ Великобритании — за то, что во время боевых учений на одном из их учебных кораблей его пушки всегда молчат, а вместо этого курсанты кричат "Ба-бах". Таким образом, британская казна экономит на боеприпасах более миллиона фунтов стерлингов в год.

В 2002 году лауреатами премии в области биологии стали Норма Е. Бабиер, Чарльз Пакстон, Фил Бауэрз и Д. Чарльз Диминг из Великобритании — за исследование "Брачное ухаживание страусов за людьми на британских фермах".

В 2005 году в области экономики победителем признали Гаури Нанда из Массачусетского технологического института — за изобретение будильника, который убегает и прячется от выключения, заставляя людей просыпаться, что, по задумке изобретателя, должно помочь хотя бы частично устранить проблему опоздания на работу, увеличив фактическую продолжительность рабочего времени.

В 2007 году премию в области авиации получили Патрисия В. Агостино, Сантьяго А. Плано и Диего А. Голомбек из Аргентины за открытие, что виагра помогает хомякам справиться с последствиями резкой смены часовых поясов.

В 2012 году лауреатами премии в области акустики стали японские ученые Кацутака Курихара и Коджи Цукада — за разработку устройства для борьбы с надоедливым собеседником — Speech Jammer (жеватель речи). Этот аппарат повторяет произносимые слова с задержкой в несколько миллисекунд, создавая эффект эха. Возникающий раздражающий шум мешает человеку говорить и вынуждает его замолчать.

Источник: 112.ua



