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В Норвегии обнаружили древний меч викингов
Норвежец Эйнар Амбакк, который промышляет охотой, обнаружил древний меч в скалах на юге Норвегии. Ученые предполагают, что оружию более тысячи лет.
Клинок находился между двух камней на высоте 1640 метров над уровнем моря. Скорее всего, нож «дожил» до наших дней лишь благодаря холоду на высокогорье. Когда находку доставили археологу Ларсу Пило, специалист предположил, что меч мог быть изготовлен между 850 и 950 годами.
Была собрана археологическая экспедиция, которая, однако, не нашла никаких других артефактов в месте находки.
«Кажется маловероятным, что меч поднялся на поверхность из слоя вечной мерзлоты. На нем нет царапин и изгибов. Скорее всего, он так и лежал в этих горах все время, или скользнул вниз с небольшой высоты. Мы проверили территорию в 20 метрах от места находки и ничего не обнаружили. Таким образом, меч — это изолированный артефакт», — говорит Ларс Пило.
Археолог отмечает, что невозможно узнать, что произошло с владельцем оружия, так как никаких останков не было обнаружено рядом в с мечом. Вероятно, он заблудился и умер в горах.
Источник: journalist.today
Теги: Донбасс, Норвегия, викинг, меч
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