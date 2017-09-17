Дональд Трамп и американская политическая трагедия

17.09.2017 15:06

Профессор социологии Хельмут Анхайер рассматривает президентство Трампа как один из главных стимулов для переформатирования политической системы США.

Со дня вступления в должность президента США Дональда Трампа прошло почти восемь месяцев, которые ознаменовались целой серией тревожных политических явлений. Но не только Трамп в этом виновен. Его президентство стало всего лишь новым актом в длинной политической трагедии.

С внешнеполитической точки зрения, проблемы начались ещё в 1990-е годы, когда США растратили дивиденды от наступившего после "холодной войны" мира. А с точки зрения внутренней политики они начались даже раньше. Как правило, с ключевыми политическими решениями (от "Рейганомики" в 1980-х годах до программы доступной медицины Obamacare в 2010-х) было связано слишком много обещаний и слишком мало результатов, при этом фундаментальные проблемы страны оставались без внимания.

У американских политиков обычно не наблюдается дефицита возвышенных слов: Рональд Рейган проводил кампанию под лозунгом "Утро в Америке", Барак Обама использовал слоган "Да, мы можем", а Дональд Трамп повторял "Америка прежде всего". И, начиная с Джона Кеннеди, президенты США называют свою страну "градом на холме" - примером для всего остального мира.

Однако трудно припомнить, когда в последний раз США проводили политику, которая могла бы стать моделью для подражания. С 1960-х годов в стране ни разу не было проактивного, дальновидного правительства. А начиная с 1990-х власти не достаточно вкладываются в человеческий капитал, чтобы он соответствовал быстро меняющимся требованиям экономики к профессионализму; не проводят никаких эффективных образовательных, экологических или трудовых реформ; и не начинают никаких новых урбанистических инициатив или долгосрочных инфраструктурных проектов. Этот список можно продолжать.

Причина проста: давнишнее подозрительное отношение американцев к "большому правительству" превратилось в своеобразную политическую ненависть к самим себе, когда и политики, и граждане убеждены, что лучшим является правительство, которое вообще ничего не делает. В результате по мере того, как правительство США уходит из общества, Америка отступает и из остального мира.

Эти тенденции достигли кульминации при Трампе, наиболее популярные решения которого сосредоточены на разрушении, а не на созидании. Дерегулирование якобы позволит покончить с химерой "глубокого государства", одновременно дав США возможность обрести энергетическую независимость. Американоцентричная внешняя политика сосредоточилась не на переосмыслении роли Америки в мире, а на ее уменьшении. Трамп любит отменять принятые в прошлом решения, начиная с закона о доступной медицине (Obamacare) и заканчивая программой защиты детей иммигрантов DACA, но он ничего не предлагает взамен.

Американские консерваторы оказались пока не способны правильно понять намерения Трампа. В июле Роберт Мерри писал, что Трампу "еще предстоит добиться хоть сколько-нибудь серьезной парламентской победы или продемонстрировать хоть сколько-нибудь серьезный политический импульс". Истина в том, что в повестке дня у Трампа эти импульсы имеются в изобилии; просто они все они связаны с уничтожением наследия Обамы.

Как отмечает эксперт по международному праву Ричард Фалк, такой подход стал возможен благодаря "демагогии" Трампа, поскольку она позволяет "прятать от его сторонников подлинные корыстные интересы и неверно определяет их реальных социальных врагов". Отрицание Трампом "обоснованных рассуждений, опирающихся на истину и доказательства", сопровождается его безграничной "способностью манипулировать мнением масс и играть на подавляемых эмоциях, таких как расизм и классовая зависть".

Результатом методов Трампа стало усугубление существующих проблем Америки, при этом упускаются колоссальные возможности. Но что может остановить этих демонов, которые уже вырвались на свободу? И даже если найти способ их остановить, можно ли будет нейтрализовать тот урон, который они уже причинили?

Неспособность Трампа четко осудить сторонников превосходства белой расы, которые в августе вышли на демонстрацию в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) на митинг "Единство правых", завершившийся убийством противника расизма, вызвало определенное недовольство. Но это практически никак не ослабило деструктивные импульсы Трампа. Спустя всего несколько недель Трамп объявил о планах покончить с программой DACA, которая защищала от депортации примерно 800 тысяч молодых мигрантов, попавших в США детском возрасте.

Что же можно сейчас сделать, помимо выражения сожалений о той поразительной глубине, на которую способна пасть великая политическая культура и система? Один из очевидных вариантов (и его, похоже, выбрало большинство демократов): отрицать Трампа и все идеи его администрации. Однако такой подход грозит сохранением динамики государственной дисфункции, которая довела США до нынешнего состояния.

Другой вариант, хотя на первый взгляд он крайне непривлекателен, - смириться с администрацией Трампа. Результатом такого выбора вполне может стать усугубление внутренних проблем и ослабление системы сдержек и противовесов. Но возможно также, что до следующих выборов эта система удержится, дав возможность перестроиться существующим политическим партиям Америки и возникнуть новым. Можно надеяться, что в результате произойдет столь необходимая сейчас политическая перегруппировка. Более того, начнется политический ренессанс.

Да, такой сдвиг требует времени, а времени у партий может и не быть (это зависит от того, как долго Трамп будет оставаться президентом). Республиканцы, видимо, вышли из игры на несколько лет, поскольку теперь они начинают понимать, на какую дьявольскую сделку они пошли ради обретения политической власти. Демократы, со своей стороны, страдают от серьезного вакуума лидерства и отсутствия политического видения, что вызвано укоренившимся страхом перед обвинениями в желании слишком много тратить. При этом никакие другие партии и кандидаты сегодня не предлагают убедительных альтернатив.

Тем не менее, есть внушающие надежду признаки того, что некоторые республиканцы и демократы начинают мыслить вне узких партийных рамок. Число таких политиков должно расти, они будут понимать, что перегруппировка существующей партийной системы может оказаться единственным путем выхода из тупика для американской политики, а потенциально она позволит повернуть вспять опасную тенденцию последних десятилетий - недостаточные результаты работы демократии.

Следующий акт в американской политической драме (после промежуточных выборов в Конгресс в 2018 году), возможно, приведет к этому пониманию: президентская кампания 2020 года будет сопровождаться гражданскими конфликтами, в том числе силовыми, которые годами тлели в глубине общества. Для изменения этого сценария, до того, как он будет реализован в жизни, потребуется перестройка и оживление американской политики, чтобы, говоря словами поэта Шеймуса Хини, в Америке снова "рифмовалась надежда с историей".



Источник: liga.net