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Мир находится на грани глобального стихийного бедствия, - ученые
Земля находится на грани нового ледникового периода.
Об этом утверждает британский климатолог Джеймс Мэдден, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По его словам, до очень холодной зимы осталось буквально несколько месяцев, а дальше планету ожидает феномен "минимум Маундера" – период длительного уменьшения количества солнечных пятен примерно с 1645 по 1715 годы, который совпал с малым ледниковым периодом.
Метеорологи прогнозируют, что эта зима будет самой суровой за последние 100 лет, она будет затяжной – вплоть до апреля 2018 года. В частности, в Европе ожидается много снега, сильные ветры и морозы до -30 градусов. Как известно, самой суворой зимой пока считают зиму 1708-1709 года.
Климатолог отметил, что первые морозы ударят уже в начале декабря. Например, в Ирландии, снежные заносы ожидаются уже в октябре.
Ученые связывают это явление с новым климатическим циклом, в который входит Земля. А также серьезное влияние и температура воды в Тихом океане, резко выросла на один градус.
Джеймс Мэдден добавил, что из-за снижения солнечной активности в 2030-2040 годах на Земле может наступить пятый ледниковый период.
Источник: hronika.info
Теги: Донбасс, мир, ученые, стихийное бедствие
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