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Стало відомо про нові теракти, які готують ісламісти

17.09.2017 21:22
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Стало відомо про нові теракти, які готують ісламісти

Радикальні ісламісти збираються здійснити нові види терактів в Європі.

Про це свідчить звіт головного управління Національної поліції Франції, передає Depo.ua з посиланням на РБК.

Так, спецслужби зафіксували "тривожне" посилення джихадистської пропаганди в останні три місяці.

Серед нових методів залякування, які готують терористи, - крах залізничних поїздів, отруєння їжі та пожежі. Бойовиків закликають готувати запаси вибухівки.

Крім того, вони повинні "завойовувати довіру невіруючих" громадян, приховуючи власні радикальні погляди.

Поліцейські стверджують, що підвищили пильність на об'єктах залізничної інфраструктури, а також при охороні шкіл, інших навчальних закладів та туристичних пам'яток.



Теги: Донбасс, теракт, исламисты, террористы
 
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