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Ураган за ураганом: на Карибы идет новое бедствие
Над островными государствами Карибского бассейна, которые недавно пережили удары ураганов Ирма и Харви, нависла новая угроза: 16 сентября, в западной части.
Атлантического океана сформировался тропический шторм Мария, который в ближайшее время может перерасти в ураган.
Об этом сообщает телеканал CNN.
В настоящее время эпицентр шторма находится в 950 км к юго-востоку от Малых Антильских островов, а скорость ветра в нем достигает 80 км/ч.
По данным Национального ураганного центра США, Мария движется к Карибскому морю со скоростью около 30 км/ч.
Ожидается, что на выходных стихия окрепнет, и уже к вечеру понедельника, 18 сентября, станет ураганом первой категории.
По прогнозам синоптиков, шторм накроет Барбадос, Сент-Люсию, Мартинику, Доминику и Сент-Винсент и Гренадины. Также под ударом Марии могут оказаться Антигуа, Барбуда, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат и Гваделупа.
«Это означает, что опустошенные Ирмой районы снова могут оказаться в ураганных условиях во вторник или среду», - отмечают журналисты.
Также сообщается, что Мария соединяется с еще одним тропическим штормом – Ли, который сформировался 16 сентября в восточной части Атлантического океана.
Впрочем, по прогнозам, Ли в ближайшие двое суток не наберет большой силы и, скорее всего, ослабнет до тропического циклона, не достигнув суши.
Источник: comments.ua
Теги: Донбасс, ураган, шторм, Карибские острова, стихия
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