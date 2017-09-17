Ураган за ураганом: на Карибы идет новое бедствие

17.09.2017 19:23

Над островными государствами Карибского бассейна, которые недавно пережили удары ураганов Ирма и Харви, нависла новая угроза: 16 сентября, в западной части.

Атлантического океана сформировался тропический шторм Мария, который в ближайшее время может перерасти в ураган.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В настоящее время эпицентр шторма находится в 950 км к юго-востоку от Малых Антильских островов, а скорость ветра в нем достигает 80 км/ч.

По данным Национального ураганного центра США, Мария движется к Карибскому морю со скоростью около 30 км/ч.

Ожидается, что на выходных стихия окрепнет, и уже к вечеру понедельника, 18 сентября, станет ураганом первой категории.

По прогнозам синоптиков, шторм накроет Барбадос, Сент-Люсию, Мартинику, Доминику и Сент-Винсент и Гренадины. Также под ударом Марии могут оказаться Антигуа, Барбуда, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат и Гваделупа.

«Это означает, что опустошенные Ирмой районы снова могут оказаться в ураганных условиях во вторник или среду», - отмечают журналисты.

Также сообщается, что Мария соединяется с еще одним тропическим штормом – Ли, который сформировался 16 сентября в восточной части Атлантического океана.

Впрочем, по прогнозам, Ли в ближайшие двое суток не наберет большой силы и, скорее всего, ослабнет до тропического циклона, не достигнув суши.

Источник: comments.ua