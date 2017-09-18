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К турецко-сирийской границе пригнали 80 новых танков
18.09.2017 14:29
Турция продолжает перемещать военную технику на границу с Сирией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.
Отмечается, что в провинцию Хатай по железной дороге доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств, передает Корреспондент.
В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который находится под контролем сил самообороны сирийских курдов.
Турция считает сирийские курдские формирования связанными с запрещенной в стране террористической Рабочей партией Курдистана.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Турция, граница, Сирия, танки
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