В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди

19.09.2017 18:39

У Путина армия двойников, благодаря которым он выдерживает свой президентский график. Таких людей несколько десятков. В основном это военные, внешне очень схожие на Путина. Российский политолог Станислав Белковский рассказал об этом в интервью "Гордон", сообщает "Диалог.UA".

"Наверное, есть, да. Путин же не двужильный, как можно объехать все эти Усть-Урюпински, в которых, по версии федеральных телеканалов, он каждый день бывает", - ответил политолог на вопрос наличия двойников у российского президента.

Кроме двойников, Кремль широко использует и систему "консервов", когда какой-нибудь визит Путина в регионы состоялся, к примеру, три года назад, а пропагандисты выдают отснятое ранее видео за свежее, как Путин побывал там вчера или сегодня.