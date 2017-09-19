Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди

19.09.2017 18:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди

У Путина армия двойников, благодаря которым он выдерживает свой президентский график. Таких людей несколько десятков. В основном это военные, внешне очень схожие на Путина. Российский политолог Станислав Белковский рассказал об этом в интервью "Гордон", сообщает "Диалог.UA".

"Наверное, есть, да. Путин же не двужильный, как можно объехать все эти Усть-Урюпински, в которых, по версии федеральных телеканалов, он каждый день бывает", - ответил политолог на вопрос наличия двойников у российского президента.

Кроме двойников, Кремль широко использует и систему "консервов", когда какой-нибудь визит Путина в регионы состоялся, к примеру, три года назад, а пропагандисты выдают отснятое ранее видео за свежее, как Путин побывал там вчера или сегодня.



Теги: Донбасс, президент, Путин, Российская Федерация, график, двойник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх