- Путин начал действовать: российский президент подготовил коварный план по смене руководства в Беларуси - глава Сил обороны Эстонии Рихо Террас рассказал о грядущей военной операции Кремля13:11
- "Украденный немецкий прототип, убивший и убивающий миллионы людей по всему миру. Вот главный посыл миру от России", - соцсети отреагировали на появление в Москве памятника Калашникову09:49
- Экономические успехи "сверхдержавы": российский Центробанк впервые с 1999 года начал работать в убыток22:21
- "Россия показывает, что готова! Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории", - эксперт рассказал, зачем РФ на самом деле устроила "Запад - 2017"21:24
- В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди18:39
- Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля17:12
- Расстрел зрителей боевыми вертолетами Ка-52 на полигоне “Запад - 2017” мог быть “репетицией” покушения на Путина - соцсети. ВИДЕО16:31
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее15:49
- Власти КНДР создают сверхмощную атомную подлодку: стала известна сенсационная роль России в тайном проекте Ким Чен Ына - Sekai Nippo13:09
- На учениях "Запад-2017" российский вертолет нанес ракетный удар по гражданским. ВИДЕО12:51
Путин начал действовать: российский президент подготовил коварный план по смене руководства в Беларуси - глава Сил обороны Эстонии Рихо Террас рассказал о грядущей военной операции Кремля
Россия планирует полномасштабное вторжение на белорусские территории. Об этом сообщает "Украинская служба новостей - 1492", ссылаясь на слова главы Сил обороны Эстонии Рихо Терраса.
По его словам, Москва вынашивает эту идею с 2014 года и готова без промедления воплотить ее в жизнь в случае смены руководства в Беларуси, неугодного кремлевской верхушке. Кроме того, он считает, что задача учений "Запад - 2017" и других совместных военных маневров объединить белорусские Вооруженные силы с российскими. Кроме того, Терраса настораживает то, что основной состав военных РФ, заявленный на учениях, гораздо превышает официальные данные Кремля.
Напомним, ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что российская армия планирует применить ядерное оружие в ходе военных учений "Запад - 2017".
Теги: Донбасс, Путин, Беларусь, Российская Федерация, Эстония, учения, Минобороны
- Путин может вынудить соседние страны согласиться разменять Украину на свою безопасность, считает Арестович
- Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО
- Россия может готовиться к наступлению на Донбассе: Муженко рассказал о настораживающей активности российских войск непосредственно у украинской границы
- Ракета в Крыму и «Запад-2017»: что задумал Кремль
- На учениях "Запад-2017" российский вертолет нанес ракетный удар по гражданским. ВИДЕО
- Расстрел зрителей боевыми вертолетами Ка-52 на полигоне “Запад - 2017” мог быть “репетицией” покушения на Путина - соцсети. ВИДЕО
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"13:29
- Война за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский сделал громкое заявление о провале плана России на Донбассе12:21
- Отвоевался: на Донбассе самоликвидировался 31-летней боевик из Донецка Илья Джурило11:21
- Как «ДНР» зарабатывает на комендантском часе 10:07
- Блогер: В «ДНР» хотят ввести акциз на медицинские настойки содержащие спирт09:31
- ЛЭО обещает обесточить 6 водоканалов Луганщины 20 сентября09:09
- "Пьют, издеваются и грабят местных, там ужас творится, "рус***й мир" - это зло": сепаратист из "ЛНР" на допросе неожиданно "прозрел". ВИДЕО08:51
- Население сокращается: в Донецкой области смертность превысила рождаемость21:49
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"13:29
- Путин начал действовать: российский президент подготовил коварный план по смене руководства в Беларуси - глава Сил обороны Эстонии Рихо Террас рассказал о грядущей военной операции Кремля13:11
- Энергосообщество пригрозило Украине утратой статуса транзитера газа: опубликован документ12:42
- Война за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский сделал громкое заявление о провале плана России на Донбассе12:21
- В Минобороны произошла громкая отставка полковника из-за скандальных слов о ветеранах АТО11:59
- Разработчики CCleaner устранили уязвимость в программе11:40
- Отвоевался: на Донбассе самоликвидировался 31-летней боевик из Донецка Илья Джурило11:21
- Apple выпустила новую операционную систему11:00
- Как «ДНР» зарабатывает на комендантском часе 10:07
- "Украденный немецкий прототип, убивший и убивающий миллионы людей по всему миру. Вот главный посыл миру от России", - соцсети отреагировали на появление в Москве памятника Калашникову09:49
- Куда идти без опыта: на какую работу может рассчитывать донецкий студент09:20
- Две столицы Донеччины глазами мариупольца08:29
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!08:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!07:48
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО07:27
- Пять продуктов, которые стоит навсегда исключить из рациона14:51
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Чем вредна халва
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык