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"Украденный немецкий прототип, убивший и убивающий миллионы людей по всему миру. Вот главный посыл миру от России", - соцсети отреагировали на появление в Москве памятника Калашникову
Во вторник, 19 сентября, в столице России открыли новый примечательный памятник создателю самого распространенного в мире автомата - Михаилу Калашникову. Соцсети резко раскритиковали появление символа милитаризма в Москве. Об этом сообщает "Диалог.ua".
Комментируя ситуацию, известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал появление такого памятника в России закономерным продолжением агрессивной политики кремлевского режима. Он также намекнул на нероссийское происхождение автомата.
Не понравился монумент и актеру и журналисту Матвею Ганапольскому. Он назвал его бездарно исполненным "примитивным символом милитаризма".
Памятник "в пух и прах" раскритиковал и известный российский журналист и правозащитник Аркадий Бабченко. Он посоветовал Кремлю для устрашения "забабахать" вместо Калашникова систему "Бук", сбившую гражданский самолет на Донбассе.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Москва, памятник, Калашников
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