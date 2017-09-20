"Украденный немецкий прототип, убивший и убивающий миллионы людей по всему миру. Вот главный посыл миру от России", - соцсети отреагировали на появление в Москве памятника Калашникову

20.09.2017 09:49

Во вторник, 19 сентября, в столице России открыли новый примечательный памятник создателю самого распространенного в мире автомата - Михаилу Калашникову. Соцсети резко раскритиковали появление символа милитаризма в Москве. Об этом сообщает "Диалог.ua".

Комментируя ситуацию, известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал появление такого памятника в России закономерным продолжением агрессивной политики кремлевского режима. Он также намекнул на нероссийское происхождение автомата.

Не понравился монумент и актеру и журналисту Матвею Ганапольскому. Он назвал его бездарно исполненным "примитивным символом милитаризма".

Памятник "в пух и прах" раскритиковал и известный российский журналист и правозащитник Аркадий Бабченко. Он посоветовал Кремлю для устрашения "забабахать" вместо Калашникова систему "Бук", сбившую гражданский самолет на Донбассе.