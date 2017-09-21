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Актера Джуда Лоу приняли за преступника
Сотрудники охраны не узнали знаменитого актера
Многие звезды мечтают о том, чтобы их на какое-то время перестали узнавать окружающие, чтобы они могли пожить обычной жизнью. Радости такой жизни на днях вкусил Джуд Лоу, которого приняли за преступника, не узнав в кинотеатре.
Контролер кинотеатра в британском городе Бат получил распоряжение следить за "подозрительным человеком в черном", которым оказался Лоу. Видимо, сотрудники охраны не узнали знаменитого актера и приняли его желание остаться неопознанным за преступный мандраж. Но молодой человек узнал в "преступнике" Джуда Лоу и после сеанса подошел к нему пообщаться.
"Мы поговорили о фильме "Детройт", который он и посмотрел. Он ему очень понравился. Но после этого Джуд извинился и сказал, что ему пора бежать", – рассказал контролер кинотеатра Коннор Уолтер.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Голливуд, актер, преступник
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