Источник: Трамп собирается отменить ядерную сделку с Ираном

21.09.2017 14:51

Американский телеканал NBC, ссылаясь на источники с администрации президента США, сообщает, что Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы отменить ядерное соглашение с Ираном.

По данным источников телеканала, Трамп может сделать заявление об отмене сделки после 15 октября, когда закончится срок для изучения юристами деталей соглашения, передает НВ.

В то же время, телеканал сообщает, что президент США может изменить свое решение, если на него повлияют союзники, которые также являются участниками сделки с Ираном.

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что ядерная сделка с Ираном стала провальной, и не принесла ожидаемых результатов.

Также президент США Дональд Трамп распорядился проверить целесообразность снятия санкций с Ирана в соответствии с достигнутым в 2015 году соглашением по иранской ядерной программе.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Источник: https://from-ua.com