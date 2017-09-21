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Источник: Трамп собирается отменить ядерную сделку с Ираном
Американский телеканал NBC, ссылаясь на источники с администрации президента США, сообщает, что Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы отменить ядерное соглашение с Ираном.
По данным источников телеканала, Трамп может сделать заявление об отмене сделки после 15 октября, когда закончится срок для изучения юристами деталей соглашения, передает НВ.
В то же время, телеканал сообщает, что президент США может изменить свое решение, если на него повлияют союзники, которые также являются участниками сделки с Ираном.
Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что ядерная сделка с Ираном стала провальной, и не принесла ожидаемых результатов.
Также президент США Дональд Трамп распорядился проверить целесообразность снятия санкций с Ирана в соответствии с достигнутым в 2015 году соглашением по иранской ядерной программе.
В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Иран, сделка, Дональд Трамп
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