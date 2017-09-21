Месть разъяренной толпы: в Москве брали штурмом ТЦ (видео)

21.09.2017 11:46

В Москве около 50 гастарбайтеров решили устроить разборки с охранниками торгового центра

Причиной конфликта послужило то, что сотрудники службы охраны ТЦ побили грузчика, трудового мигранта. Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра.

Но сотрудники полиции пресекли попытку устроить стычку и задержали участников конфликта.

Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.

«Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств», — сообщил полицейский, не уточнив числа задержанных.

По другим данным толпа мигрантов из 150 человек пришла к торговому центру после того, как один из охранников избил грузчика — гражданина Таджикистана.

А по информации связанного с Life канала «Мэш», у ворот ТЦ задержаны около 80 мигрантов. 20-30 гастарбайтеров пришли к больнице с требованием доказать, что избитый грузчик еще жив.

Источник: https://politeka.net