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Месть разъяренной толпы: в Москве брали штурмом ТЦ (видео)
В Москве около 50 гастарбайтеров решили устроить разборки с охранниками торгового центра
Причиной конфликта послужило то, что сотрудники службы охраны ТЦ побили грузчика, трудового мигранта. Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра.
Но сотрудники полиции пресекли попытку устроить стычку и задержали участников конфликта.
Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.
«Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств», — сообщил полицейский, не уточнив числа задержанных.
По другим данным толпа мигрантов из 150 человек пришла к торговому центру после того, как один из охранников избил грузчика — гражданина Таджикистана.
А по информации связанного с Life канала «Мэш», у ворот ТЦ задержаны около 80 мигрантов. 20-30 гастарбайтеров пришли к больнице с требованием доказать, что избитый грузчик еще жив.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Москва, гастарбайтер, торговый центр, штурм
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