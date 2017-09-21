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Ученые сделали неожиданное открытие о собаках
Ученые подтвердили, что собаки чувствуют плохих людей.
Часто бывает так, что владельцы собак не могут объяснить, почему определенные люди вызывают у их питомцев настороженность.
Некоторые делают поспешный вывод, что животное, должно быть, немного капризное. Однако наука считает, что поведение собаки основано на том, что они способны распознавать «плохих» людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.org.
Уже доказано, что собаки являются чуткими животными, способными отличить разъяренного человека от расслабленного.
Ученые, однако, решили исследовать аспект, в котором мы всегда были более или менее убеждены. У собак есть шестое чувство. Особенно сильно оно проявляется по отношению к людям. И если животные становятся более или менее общительными в зависимости от людей, с которыми они вступают в контакт, этому должно быть объяснение.
Для того, чтобы убедиться, что собаки могут идентифицировать «плохого» человека, был проведен этот эксперимент
Исследователи решили создать для собаки две ситуации. При этом присутствовали хозяин собаки и два сотрудника. В первой ситуации владелец изо всех сил пытался открыть контейнер с едой.
Он обратился за помощью к одному из сотрудников, а второй не был задействован. После того, как контейнер был открыт, собака приняла еду у обоих сотрудников.
Во второй ситуации один из двух сотрудников отказался помочь хозяину открыть контейнер, а второй ничего не делал. Собака приняла пищу только у второго и остерегалась подходить к человеку, который не помог хозяину. Такое же отношение к людям наблюдалось у всех собак, участвовавших в эксперименте. Результаты исследования были опубликованы в научном дайджесте Neuroscience & Biobehavioral Reviews.
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что собаки судят о людях в зависимости от того, как эти люди ведут себя с другими. Если ваша собака рычит или не хочет, чтобы ее погладил кто-то из вашего окружения — значит, в прошлом были случаи, когда эти люди отнеслись к вам, по мнению животного, «плохо». Не забывайте, что у собак отличная память!
Теги: Донбасс, ученые, открытие, собаки
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