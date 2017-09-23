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На Балі евакуювали 10 тис. людей через загрозу виверження вулкана

23.09.2017 22:21
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На Балі евакуювали 10 тис. людей через загрозу виверження вулкана

У зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тис. осіб, передає The Guardian.

Зазначається, що розпочалася евакуація населення в радіусі 9 км вулкана. Як заявили в індонезійському Національному агентстві з надзвичайних ситуацій, виверження вулкана "є неминучим", однак коли саме воно станеться, фахівці стверджувати не готові.

У відомстві заявили, що в населених пунктах поблизу вулкана не залишилося місцевого населення і туристів. Їх розмістили в родичів, у тимчасових притулках і спортзалах.

Останнє масштабне виверження вулкана Агунг було зафіксовано в 1963 році. Тоді загинула понад тисяча осіб.

Источник: day.kyiv.ua



Теги: Донбасс, вулкан, угроза, Бали
 
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