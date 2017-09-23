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«Рюмка водки»: певец анонсировал открытие ресторана
Российский певец Григорий Лепс намерен открыть свой ресторан под названием «Рюмка водки». Эта новость взбудоражила сознание пользователей Сети и вызвала волну иронии.
Пользователи Сети с иронией отнеслись к названию ресторана – «Рюмка водки».
«Это все, на что способен российский бомонд…Хорошо не «Рюмка боярышника», – пишут пользователи.
Кроме того, блогеры начали предлагать свои варианты названия. Также, пользователи Сети запустили флешмоб, предлагая варианты, какие рестораны могли бы открыть другие звезды. В частности, появились идеи вроде группы «Звери» с рестораном «Напитки покрепче» или Тимати с заведением «Баклажан», Владимир Соловьев с заведением «Соловьиный полет».
Ранее «Журналист» сообщал о том, что 10 мая Лепсверидзе Григорий Викторович, более известный как Григорий Лепс, внесен в черный список сайта «Миротворец».
Источник: journalist.today
Теги: Россия, Донбасс, певец, ресторан, список, миротворец
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