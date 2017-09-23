- СТАРУШКА ОТБИЛА У ГРАБИТЕЛЕЙ ПОХИЩЕННУЮ ГОЛОВУ БУДДЫ08:13
- В Польше украинец зарезал местного футболиста и пытался сбежать21:26
- "В минских соглашениях нет ни слова о миротворцах!" - Цимбалюк опроверг нелепые отмазки Кремля по размещению "голубых касок" на Донбассе20:59
- С УКРАИНСКОЙ ВЫШКИ В ЧОНГАРЕ ТРАНСЛИРУЕТСЯ РОССИЙСКОЕ РАДИО20:34
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине17:39
- Войска РФ уже убили около 10 тыс. украинцев - Путин не остановится ни перед чем: Порошенко озвучил шокирующие потери в эфире американского канала Fox Business17:02
- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник15:39
- Украине не нужны американские ракеты Javelin – Порошенко13:42
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
СТАРУШКА ОТБИЛА У ГРАБИТЕЛЕЙ ПОХИЩЕННУЮ ГОЛОВУ БУДДЫ
В Китае 68-летняя женщина предотвратила попытку двух грабителей украсть отколотую ими с древней статуи голову Будды. Старушка отважно вступила с злоумышленниками в схватку, заставив их в итоге ретироваться с пустыми руками.
Инцидент произошел еще в июле 2016 года, однако винмание прессы он привлек только сейчас, когда состоялся суд над грабителями.
Пань Юаньцзюй находилась вместе со своим 75-летним мужем, сторожем исторического буддийского монумента на горе Муюй в провинции Сычуань, когда супруги услышали странный шум из места, где располагались около семисот статуй времен династии Тан (618-907 годы).
Женщина пошла проверить, в чем дело, и увидела, как два злоумышленника откалывают голову у одной из статуй. Пань тут же набросилась на грабителей, требуя от них прекратить свое занятие.
Мужчины сначала предложили старушке денег, но та продолжала их атаковать. Тогда грабители кинулись к своему стоящему неподалеку фургону и попытались уехать, однако Пань вцепилась в одно из колес автомобиля.
Женщина проявила такое упорство, что бандиты предпочли бросить машину и бежали пешком. Украденную голову Будды они выбросили в ближайшую реку.
Приехавшие полицейские быстро нашли злоумышленников по номеру автомобиля. Оба грабителя были арестованы и приговорены судом к тюремному заключению. Отважная старушка в итоге провела неделю в больнице из-за травм, а за свою храбрость получила от местных властей премию в размере 1000 юаней (150 долларов США).
Источник: bagnet.org
Теги: Донбасс, грабитель, голова, Будда
- ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ07:48
- СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ07:45
- В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры22:36
- Главари "ДНР" "собезьянничали" у России скандальный "пакет Яровой": в "народной республике" приказали провайдерам хранить все данные пользователей21:52
- На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление19:46
- Мариупольский Горводоканал рассказал, почему повышает тарифы18:01
- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- ""Рус***й мир" будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив", - боевики "ДНР"16:22
- Юрий Луценко пообещал навести порядок на КПВВ в зоне АТО15:50
- Кремль перебросил на юг Донецкой области группу ФСБ из Сирии - впервые эти "ихтамнеты" "засветились" на Донбассе в 2014-м14:39
- СТАРУШКА ОТБИЛА У ГРАБИТЕЛЕЙ ПОХИЩЕННУЮ ГОЛОВУ БУДДЫ08:13
- ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ07:48
- СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ07:45
- Общий налоговый долг в Украине превысил 80 млрд грн07:30
- В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры22:36
- В Киеве закрылась единственная станция по сортировке мусора22:14
- Главари "ДНР" "собезьянничали" у России скандальный "пакет Яровой": в "народной республике" приказали провайдерам хранить все данные пользователей21:52
- В Польше украинец зарезал местного футболиста и пытался сбежать21:26
- "В минских соглашениях нет ни слова о миротворцах!" - Цимбалюк опроверг нелепые отмазки Кремля по размещению "голубых касок" на Донбассе20:59
- С УКРАИНСКОЙ ВЫШКИ В ЧОНГАРЕ ТРАНСЛИРУЕТСЯ РОССИЙСКОЕ РАДИО20:34
- Ученые назвали самый простой и эффективный способ продлить жизнь19:14
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"