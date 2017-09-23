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В КНДР произошло землетрясение возле ядерного полигона
В Северной Корее произошло землетрясение возле ядерного полигона, метеоролигечское агентство заявляет, что оно имело природный характер.
По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения залегал на глубине около нуля километров. В то же время южнокорейского метеорологическое агентство зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 в районе северокорейского уезда Кильджу, рядом с ядерным полигоном. Тем не менее ведомство считает, что оно не связано с ядерными испытаниями и имело природный характер.
Как сообщалось ранее, Северная Корея может провести мощнейшие испытания водородной бомбы в Тихом океане. Это могут быть действия «высочайшего уровня» против Соединенных Штатов, сказал глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо.
Такое заявление министр сделал после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что он рассматривает сильнейшие действия в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить» страну.
«Это может быть мощнейшая детонация водородной бомбы в Тихом океане», - сказал министр КНДР журналистам.
«Мы не имеем представления о том, какие действия могут быть сделаны, поскольку они будут объявлены лидером Ким Чен Ыном»
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, землетрясение, полигон, КНДР
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