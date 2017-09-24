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В США студент-спелеолог просидел в пещере три дня без пищи и воды
24.09.2017 09:24
Американского студента из спелеоклуба забыли в одной из пещер. Он просидел там три дня, прежде чем его спасли, сообщает ВВС.
19-летний Лукас Кавара посещал пещеру Салливан со спелеоклубом из университета штата Индиана.
Парень отстал от группы, и о нем забыли.
"У меня ушло немного времени на то, чтобы я утолил свои эмоции и применил свой ум и аналитику, чтобы придумать план действий для выживания", - сказал он.
Лукас рассказал, что облизывал влажные стены пещеры, чтобы избежать обезвоживания. На своем мобильном телефоне он написал прощальное сообщение своей семье.
Только через три дня президент спелеоклуба понял, что юноши нет в группе, и вернулся за ним в пещеру. В спелеоклубе назвали инцидент "провалом руководства".
Теги: США, Донбасс, студент, вода, пещера
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