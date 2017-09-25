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Неизвестный расстрелял прихожан церкви: есть погибшие и раненые

25.09.2017 12:53
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Неизвестный расстрелял прихожан церкви: есть погибшие и раненые

В американском штате Теннесси мужчина напал на прихожан церкви. Об этом сообщает местный канал WKRN. В результате инцидента погибла женщина, а еще восемь человек, включая нападавшего, получили ранения, передает УНИАН.

По предварительной информации следствия, мужчина в маске прибыл на внедорожнике в церковь в обед. Он вошел в здание и начал стрелять. Пять пострадавших и стрелок были госпитализированы.

Два человека в критическом состоянии. В полиции рассказали, что стрелявший – 26-летний афроамериканец. Пока не установлено, какое отношение он имел к церкви.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, церковь, расстрел
 
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