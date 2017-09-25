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Обнаружен тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Германия первой стала разрабатывать ядерное оружие в 1939 году, однако немцы так и не создали атомную бомбу.
Кладоискатель из Германии обнаружил в окрестностях города Ораниенбурга предмет, который, вероятно, является компонентом ядерной бомбы нацистов. По мнению археолога-любителя, радиоактивный кусок металла является доказательством существования во время Второй мировой войны тайного исследовательского центра, где занимались разработкой атомного оружия. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Как сообщает издание, 64-летний Бернд Тальман (Bernd Thälmann) нашел предмет с помощью металлоискателя, который выдал необычный звуковой сигнал. Мужчина принес объект домой, после чего сообщил властям о находке. Полиция выяснила, что металл испускал излучение, и эвакуировала 15 жителей нескольких соседних домов. Предмет был помещен в свинцовый контейнер и увезен специалистами по радиационной безопасности.
В отношении Тальмана возбуждено уголовное дело за незаконное владение радиоактивными материалами. Мужчина отказывается говорить, где именно он нашел предмет. Как сообщают власти, он собирался найти следы, оставшиеся от секретного центра нацистов по производству оружейного плутония, который располагался в районе Ораниенбурга. В этой организации работали над воплощением планов Гитлера о создании атомной бомбы.
Германия первой стала разрабатывать ядерное оружие в 1939 году, однако немцы так и не создали атомную бомбу. США запустили «Манхэттенский проект» в 1943 году, что привело к появлению, испытанию, а также применению первых в мире ядерных взрывных устройств.
Теги: Донбасс, бомба, Гитлер, ядерная установка
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